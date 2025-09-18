EA FC TARİHLERİ AÇIKLANDI! EA FC 26 ne zaman, hangi platformda, saat kaçta çıkacak?

Ea Sports FC 26, futbol simülasyonu tutkunlarını heyecanlandıran yepyeni oyun deneyimiyle sahalara çıkmaya hazırlanıyor. Küresel çapta yakın zamanda çıkış yapması beklenen oyun, geliştirilmiş yapay zeka sistemi, daha gerçekçi kaleci animasyonları, yenilenmiş oynanış dinamikleri ve oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillenen birçok özellikle öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EA SPORTS FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 26, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayının son haftasında oyuncularla buluşacak. Resmi çıkış tarihi olarak 26 Eylül 2025 açıklanan oyun, bu tarihten itibaren dünya genelinde eş zamanlı olarak tüm platformlarda satışa sunulacak. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi, bu yıl da çıkış takvimi geleneği bozulmuyor ve futbol severler, sonbaharın ilk günlerinde yeni sezonun heyecanını dijital sahalarda yaşamaya hazırlanıyor.

EA SPORTS FC 26 HANGİ PALTFORMLARDA VAR?

EA Sports FC 26, bu yıl da futbol severlere zengin içerikli ve geniş erişim imkânı sunan bir oyun deneyimi vaat ediyor. Oyun; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna dahil olmak üzere çok sayıda platformda oynanabilir olacak. Özellikle Nintendo Switch 2 desteğiyle EA Sports, oyuncu kitlesini daha da genişletmeyi hedefliyor.

Ultimate Edition'ı ön siparişle satın alan kullanıcılar, resmi çıkış tarihinden bir hafta önce, yani 19 Eylül 2025 itibarıyla oyuna erişim sağlayabilecek. Bu erken erişim, toplamda 7 günlük tam deneyim sunarken, EA Play aboneleri de aynı tarihte 10 saatlik deneme sürümüne ulaşabilecek.

Bu yılın kapak yıldızları da dikkat çekiyor: Zlatan Ibrahimovic, Ultimate Edition kapağında yer alırken; Jude Bellingham ve Jamal Musiala, Standard Edition'ın yüzleri olarak öne çıkıyor. 35'in üzerinde büyük lig, 20.000'den fazla lisanslı futbolcu ve sayısız kulüp ile EA Sports FC 26, gerçekçi, otantik ve derinlemesine bir futbol simülasyonu sunmaya hazırlanıyor.

EAS FC 26' DA HANGİ OYUN MODLARI OLACAK?