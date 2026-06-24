Haberler

Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Hendek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan önce telefonlara gelen deprem bildirimi tedirgin ederken deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Marmara Bölgesi bugün hareketli saatler yaşadı. Merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kayıtlara 3.1 büyüklüğünde geçen sarsıntı, şiddeti düşük olmasına rağmen bölge halkında kısa süreli endişe yarattı.

Deprem saat 08.46'da meydana gelirken sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TELEFONLARA GELEN BİLDİRİM TEDİRGİN ETTİ

Birçok akıllı telefonda bulunan "Deprem Erken Uyarı Sistemi" üzerinden bölgedeki vatandaşların cihazlarına 4,3 olarak gönderilen sesli bildirimler tedirginliğe yol açtı.

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nin yanı sıra megakent İstanbul'un özellikle fay hattına daha yakın olan bazı ilçelerinden de hafif şekilde hissedildi.

Kaynak: Haberler.com
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Gani:

Hendek Sakarya'ya bağlı kanzi..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdinç:

Hendek ilçesi ne zaman Düzceye bağlandı ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu

Ülkede büyük kaos yaşanıyor! Binlerce kişi neye uğradığını şaşırdı
Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

Trump'a büyük şok! Bu kararın çıkmasını hiç beklemiyordu
Nişanda havai fişek davetlilerin üzerine patladı! Herkes can havliyle kaçıştı

Nişanda ortalık bir anda savaş alanına döndü! Can havliyle kaçtılar
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı

İsrail'de dikkat çeken hareketlilik
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu