Avrupa Sismoloji Merkezi, Bolu yakınlarında saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Düzce'nin deprem bölgesi olup olmadığına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Düzce deprem bölgesi mi? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Düzce var mı? Kuzey Anadolu Fay hattı hangi ileri kapsar? En tehlikeli fay hattı nerede? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AFAD'dan yapılan açıklamada "Bolu ilimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı. Bolu'daki deprem İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedildi. Söz konusu deprem bölgede endişe ve korkuya neden oldu. Vatandaşlar Düzce'nin deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, Düzce deprem bölgesi mi? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Düzce var mı? Kuzey Anadolu Fay hattı hangi ileri kapsar? En tehlikeli fay hattı nerede? Detaylar haberimizde...

DÜZCE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye Deprem Risk Haritasına göre Düzce ilimiz, 1.dereceden deprem kuşağı içerisinde yer alıyor. Haritaya göre toplamda 5 farklı risk grubu bulunuyor. 1. dereceden riskli olarak bilinen yerler ise depremlerin en çok etkileyebileceği yerler arasında geliyor.

Düzce'nin geçmişte de birçok yıkıcı depreme tanık olduğu ve birkaç fay hattının etkisi altında olduğu biliniyor. Düzce'den Kuzey Anadolu Fay Hattı, düzce Fay Zonu, Hendek Fay Zonu ve Çilimli Fay Zonu geçiyor.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE DÜZCE VAR MI?

Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. Bu fay, doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin kuzey yarısının doğu batı yönünden boydan boya kat eder. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay, Bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır ve iki ana kola ayrılarak Marmara Denizine doğru uzanır. Sakarya-Düzce yöresindeki Hendek fayları da KAF sistemine katılır ve fay genişliği 40 km'ye kadar ulaşır.

KUZEY ANADOLU FAY HATI HANGİ İLERİ KAPSAL?

Kuzey Anadolu fay hattı (KAF) Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik de bu bölgede yer alır.

EN TEHLİKELİ FAY HATI NEREDE?

Türkiye'de en tehlikeli fay hatlarından biri Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Kuzey Anadolu Fay hattına benzeyen San Andreas Fay Hattı ise dünyanın en tehlikeli fayı hattı olarak kamuoyunda biliniyor.