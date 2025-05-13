Eğitiminden kariyerine, özel hayatından sosyal medyadaki varlığına kadar "Duygu Arabacıoğlu kimdir? Duygu Arabacıoğlu kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt verecek bilgiler, haberimizin devamında yer alıyor. Ayakkabı tasarımcısı kimliğiyle moda dünyasında adından söz ettiren Arabacıoğlu'nun hayatı, yaşı ve memleketi merak ediliyor. Peki, "Duygu Arabacıoğlu kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar…

DUYGU ARABACIOĞLU KİMDİR?

Duygu Arabacıoğlu, 1994 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Moda ve tasarım alanında eğitim almış olan Arabacıoğlu, ayakkabı tasarımı üzerine uzmanlaşmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Arabacıoğlu, kariyerine ayakkabı tasarımcısı olarak devam etmektedir. Özellikle el işçiliğine dayalı özgün modelleriyle tanınan Arabacıoğlu, GREYDER gibi önemli markalarda tasarımcı olarak görev yapmıştır.

Arabacıoğlu'nun doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eğitimini İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamış olması, Ege Bölgesi ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arabacıoğlu, sosyal medyada da sınırlı paylaşımlar yapmaktadır. Ancak son dönemde, ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Çiftin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürdüğü belirtilmektedir.

Duygu Arabacıoğlu, genç yaşına rağmen moda ve tasarım dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir ayakkabı tasarımcısıdır. Eğitimi ve profesyonel deneyimiyle sektörde tanınan Arabacıoğlu, son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelmiştir. Bülent Şakrak ile yaşadığı ilişki, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış ve onu daha geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline getirmiştir.