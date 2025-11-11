Haberler

Dur ihtarına uymadı, aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü
Güncelleme:
Antalya'da polisten kaçan beş şüphelinin aracı dur ihtarına uymadı. Şoför, aracı bölgede denetim yapan İl Emniyet Müdür Sabit Akın Zaimoğlu'nun üzerine sürdü.

  • Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun üzerine araç sürdü.
  • Polis ekipleri, otomobili durdurmak için havaya ve lastiklere ateş açtı, lastikleri patlayan araç durdu.
  • Araçtaki beş şüpheli gözaltına alındı, biri ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun üzerine araç sürdü.

Olay, 7 Kasım günü saat 02.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan G., kullandığı 07 BHL 253 plakalı otomobille mahallede turlarken, denetim yapan mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymadı. Aracı görevlilerin üzerine süren sürücü, kaçtı.

Bekçilerin anonsunun ardından mahalle ve bölgedeki polis ekipleri otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Cihan G. ve araçtaki 4 arkadaşı, 2830'uncu Sokak'a tekrar geldiklerinde güvenlik önlemi alan polislerin de dur ihtarını dikkate almadı. Polis ekibi, otomobili durdurmak için havaya ateş açtı. Sürücü Cihan G., buradaki ekiplerin de üzerine aracı sürdü.

ARACI EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ÜZERİNE SÜRDÜ

Araçtaki beş şüpheli, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgedeki denetim ve ekiplerin çalışmalarını takip eden İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu noktaya kaçtı.

Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler de kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirince, ekipler önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.

ARAÇTAN İNMEMEK İÇİN DİRENDİLER

Otomobilden inmeleri yönünde yapılan uyarının ardından araçtaki Cihan G., Hüseyin K., Murat D., Musa G. ve Görkem D., ekiplere direndi. Anonslar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan Hüseyin K. ise bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UYUŞTURUCU ALMAYA GELMİŞLER

Araç sürücüsü Cihan G. ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla gezmek amacıyla dışarı çıktıklarını, alkol aldıklarını ve uyuşturucu temin etmek amacıyla bölgeye girdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMengele:

Bu millet cok azdi bir insanin canini almak o kadar basit olduki sanki adam bokunda sinek öldürüyor,polis tutukluyor savciya teslim ediyor hskim adli kontrol sarti ile serbrst kaliyor bazi suclular suc isledi zaman tekrar tutuklaniyor bir kakiyorsunki tam 19 suc kaydi var.imamogluna iftira atip hspse atiyor 2352 yil hapis istiyor ben senin Adaletinin icine edeyim

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
