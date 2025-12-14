'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

Gastronomi dünyasının referans platformlarından TasteAtlas, TasteAtlas Awards 2025/2026 kapsamında "Dünyanın En İyi 100 Çorbası" listesini açıkladı. Gaziantep'e özgü beyran çorbası, dünyanın en iyi ikinci çorbası seçilerek uluslararası sıralamada üst sıralara yerleşti ve Türkiye'nin köklü mutfak kültürünü bir kez daha dünya vitrinine taşıdı. Ayrıca Türk mutfağından toplamda dört çorba ilk 100'e girmeyi başardı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI

1- Vori-Vori

Paraguay mutfağının en bilinen geleneksel yemeklerinden biri olan Vori-Vori, TasteAtlas tarafından "Dünyanın En İyi Çorbası" seçilerek listenin ilk sırasında yer aldı. Kutlama yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan bu çorba, ülkenin ulusal mutfağının simgeleri arasında gösteriliyor.

2- Beyran Çorbası

Gaziantep'in köklü mutfak geleneğini yansıtan beyran çorbası, 5 üzerinden 4,5 puan alarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Doyurucu yapısı ve enerji verici özelliğiyle bilinen beyran, halk arasında "şifa" olarak da tanımlanıyor.

3- Yokohama Style Ramen

Japon mutfağının öne çıkan ramen çeşitlerinden biri olan Yokohama Style Ramen, yoğun ve zengin aromasıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

4- Soto Betawi

Endonezya mutfağının en popüler çorbalarından Soto Betawi, adını Cakarta'nın yerli halkı olan Betawi etnik grubundan alıyor. Zengin içeriğiyle dördüncü sırada kendine yer buldu.

5- Tonkotsu Ramen

Japon ramen kültürünün simgelerinden biri olarak kabul edilen Tonkotsu Ramen, listenin beşinci sırasında yer aldı.

6- Tom Kha Gai

Tayland mutfağının sevilen çorbalarından Tom Kha Gai, kremsi yapısı ve tatlı-ekşi dengesiyle altıncı sıraya yerleşti. Tom Yum'a kıyasla daha yumuşak ve narenciye notalarıyla öne çıkıyor.

7- Lanzhou Lamian

Çin'in Gansu Eyaleti'ne özgü Lanzhou Lamian, "çekilmiş erişte" anlamına gelen özel yapım tekniğiyle yedinci sırada yer aldı.

8- Lohikeitto (Salmon Soup)

Finlandiya mutfağının geleneksel lezzetlerinden Lohikeitto, Baltık Denizi'nin taze ürünlerini bir araya getiren yapısıyla sekizinci sırada listelendi.

9- Sinigang na Baboy

Filipinler mutfağının milli çorbalarından biri olan Sinigang na Baboy, ekşi tadı ve bol sebzeli yapısıyla dokuzuncu sırada yer aldı.

10- Mercimek Çorbası

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden mercimek çorbası, sadeliği ve yüksek besin değeriyle dünya genelinde beğeni toplayarak ilk 10'a girmeyi başardı.

TÜRK MUTFAĞINDAN DÖRT ÇORBA İLK 100'DE

TasteAtlas'ın açıkladığı listede, beyran ve mercimek çorbasının yanı sıra iki Türk çorbası daha ilk 100'e girdi.

Domates çorbası listenin 55'inci, kelle paça çorbası ise listenin 63'üncü sırasında yer aldı.