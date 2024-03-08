8 MART Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler | Kısa, anlamlı sözler

Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları ve kadınların toplumdaki rollerinin vurgulandığı bir uluslararası gün olarak dünya çapında kutlanır. Her yıl 8 Mart tarihinde dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Dünya Kadınlar Günü, 20. yüzyılın başlarında kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hakları için mücadele etmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Peki, kadınlar günü ile ilgili kısa , anlamlı sözler neler?

Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler;

"Kadınların gücü, dünyaya ışık saçar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Sevgiyle, güzellikle, güçle dolu kadınlarımızın günü kutlu olsun!"

"Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara sevgi ve saygıyla..."

"Kadınların hayatımıza kattığı her şey için minnettarız. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Güçlü, cesur ve güzel kadınlarımızın günü kutlu olsun!"

"Kadınların neşesi, güzelliği ve sevgisiyle dolu bir gün dilerim. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Dünyayı daha güzel kılan tüm kadınlara sevgilerimle. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Kadınların aydınlattığı dünyada, Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutluyorum."

"Kadınların sevgisi ve desteğiyle dolu bir dünyada yaşamak dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Dünya Kadınlar Günü, kadınların gücünü, sevgisini ve önemini kutladığımız özel bir gün. Her şeyin en iyisine layık olan kadınlarımızın günü kutlu olsun!"

Filenin Sultanları

Sabiha Gökçen

Özlem Türeci