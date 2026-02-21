Haberler

Dünya Düz Derneği Başkanı Doğukan Özkan:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Düz Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, dünyanın düz olduğuna inandığını ve bu görüşünü çeşitli gözlemler ile araştırmalara dayandırdığını söyledi. Özkan, güneşin hareketi, radar sistemleri, tutulmalar, yıldızlar ve uzay fotoğrafları üzerinden dikkat çeken iddialar ortaya koyarken, bu görüşün inanç boyutuna da vurgu yaptı.

Dünya Düz Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Haberler.com ekranlarında yaptığı açıklamalarda, düz dünya modeline neden ikna olduğunu ve bu görüşü desteklediğini düşündüğü kanıtları anlattı. Özkan'ın sözleri, bilimsel çevrelerde tartışma yaratabilecek iddialar içerdi.

"21 SORUDA DÜZ DÜNYA VİDEOSUNU İZLEDİKTEN SONRA DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNA İKNA OLDUM"

Düz dünya görüşüne nasıl yöneldiğini anlatan Özkan, "21 soruda düz dünya videosunu izledikten sonra dünyanın düz olduğuna ikna oldum" dedi. En güçlü kanıt olarak güneşi işaret eden Özkan, "Dünyanın düz olduğu ile ilgili en güçlü kanıt güneşin uzaklaşmasıdır" ifadesini kullandı. Özkan ayrıca, "Güneş, dünya üzerinde yuvarlak çiziyor" diyerek güneşin hareketinin küresel dünya modeline uymadığını savundu.

"RADARLAR DÜZ DÜNYA MODELİNE GÖRE ÇALIŞIYOR"

Teknolojik sistemler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özkan, "Radarlar düz dünya modeline göre çalışıyor" dedi. Tutulmalara ilişkin bir örnek veren Özkan, "Selenelion'da dünya, güneş ile ay arasına girmeden tutulma gerçekleşiyor" sözleriyle, mevcut astronomi anlatısına karşı çıktığını ifade etti. Özkan ayrıca, "Yüzyıllardır aynı yıldız takımını görüyoruz" diyerek gökyüzü gözlemlerinin de düz dünya iddiasını desteklediğini öne sürdü.

"GÜNEŞİN KÜÇÜLMESİ DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU KANITLIYOR"

Uzay çalışmalarına da şüpheyle yaklaştığını belirten Özkan, "Uzaydan çekilmiş fotoğraflar yok, hepsi bilgisayar yapımı" dedi. Konuya inanç boyutundan yaklaşan Özkan, "Dünyanın düz olduğu ortaya çıkarsa bir yaratıcının gerçekten var olduğunun somut kanıtı oluyor" ifadelerini kullandı. Özkan, tartışmayı ideolojik bir noktaya taşıyarak, "Küre dünyayı ortaya atan Ateistler" dedi ve son olarak, "Güneşin küçülmesi, dünyanın düz olduğunu yüzde yüz kanıtlıyor" sözleriyle iddiasını yineledi.

Melis Yaşar
Haberler.com
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı

İzleyiciden gelen soru karşısında dondu kaldı! Stüdyoda ilginç anlar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 40. yaşını aşk dolu kutladı

Sevgilisinden 40. yaşa özel romantik jest
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

Uyuşturucu itirafı sonrası TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi