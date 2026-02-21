Dünya Düz Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Haberler.com ekranlarında yaptığı açıklamalarda, düz dünya modeline neden ikna olduğunu ve bu görüşü desteklediğini düşündüğü kanıtları anlattı. Özkan'ın sözleri, bilimsel çevrelerde tartışma yaratabilecek iddialar içerdi.

"21 SORUDA DÜZ DÜNYA VİDEOSUNU İZLEDİKTEN SONRA DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNA İKNA OLDUM"

Düz dünya görüşüne nasıl yöneldiğini anlatan Özkan, "21 soruda düz dünya videosunu izledikten sonra dünyanın düz olduğuna ikna oldum" dedi. En güçlü kanıt olarak güneşi işaret eden Özkan, "Dünyanın düz olduğu ile ilgili en güçlü kanıt güneşin uzaklaşmasıdır" ifadesini kullandı. Özkan ayrıca, "Güneş, dünya üzerinde yuvarlak çiziyor" diyerek güneşin hareketinin küresel dünya modeline uymadığını savundu.

"RADARLAR DÜZ DÜNYA MODELİNE GÖRE ÇALIŞIYOR"

Teknolojik sistemler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özkan, "Radarlar düz dünya modeline göre çalışıyor" dedi. Tutulmalara ilişkin bir örnek veren Özkan, "Selenelion'da dünya, güneş ile ay arasına girmeden tutulma gerçekleşiyor" sözleriyle, mevcut astronomi anlatısına karşı çıktığını ifade etti. Özkan ayrıca, "Yüzyıllardır aynı yıldız takımını görüyoruz" diyerek gökyüzü gözlemlerinin de düz dünya iddiasını desteklediğini öne sürdü.

"GÜNEŞİN KÜÇÜLMESİ DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU KANITLIYOR"

Uzay çalışmalarına da şüpheyle yaklaştığını belirten Özkan, "Uzaydan çekilmiş fotoğraflar yok, hepsi bilgisayar yapımı" dedi. Konuya inanç boyutundan yaklaşan Özkan, "Dünyanın düz olduğu ortaya çıkarsa bir yaratıcının gerçekten var olduğunun somut kanıtı oluyor" ifadelerini kullandı. Özkan, tartışmayı ideolojik bir noktaya taşıyarak, "Küre dünyayı ortaya atan Ateistler" dedi ve son olarak, "Güneşin küçülmesi, dünyanın düz olduğunu yüzde yüz kanıtlıyor" sözleriyle iddiasını yineledi.