Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

20 Kasım Dünyada Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları araştırılırken, Çocuk Hakları Günü nedir, nasıl ilan edildi ve Dünyada Çocuk Hakları neler olduğu merak ediliyor. Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Detaylar haberimizdedir...

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da, çocukların temel haklarını vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler, 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ederek çocukların eğitim, sağlık, barınma, korunma gibi temel haklarını güvence altına almayı taahhüt etmiştir. Bu özel gün, çocukların karşılaştığı zorlukları hatırlatmak ve daha iyi bir dünya yaratmak için bir fırsat sunar.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Her çocuk sevgiyle büyümeli, haklarıyla korunmalı.

Gelecek çocukların elinde; onlara hak ettikleri değerli bir dünya bırakın.

Çocukların mutluluğu, insanlığın umududur.

Bir çocuğun gülümsemesi dünyayı değiştirebilir, haklarını koruyarak bu gücü artırabiliriz.

Eğitim, barınma, sağlık… Çocuklar için temel olan her şey, aslında insanlık için bir görevdir.