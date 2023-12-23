Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2023, 04:44:33

Koordinatlar: Enlem 40.5677, Boylam 27.6747

Deprem Büyüklüğü: 3.2

Yer: Topagac-Marmara (Balıkesir)

Derinlik: Bilinmiyor

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2023, 04:23:52

Koordinatlar: Enlem 39.2183, Boylam 40.8970

Deprem Büyüklüğü: 3.0

Yer: Bahcekoy-Karlıova (Bingöl)

Derinlik: Bilinmiyor

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2023, 04:07:40

Koordinatlar: Enlem 38.0202, Boylam 36.4680

Deprem Büyüklüğü: 5.0

Yer: Goksun (Kahramanmaraş)

Derinlik: Bilinmiyor

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2023, 03:34:06

Koordinatlar: Enlem 37.0773, Boylam 28.3717

Deprem Büyüklüğü: 3.9

Yer: Kızılagac-Ula (Muğla)

Derinlik: Bilinmiyor

Çözüm Niteliği: İlksel

Tarih ve Saat: 23 Aralık 2023, 03:24:54

Koordinatlar: Enlem 36.4457, Boylam 36.1758

Deprem Büyüklüğü: 9.6

Yer: Benlidere-Belen (Hatay)

Derinlik: Bilinmiyor

Çözüm Niteliği: İlksel