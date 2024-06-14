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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Haziran dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.14 04:09:54 36.0933 23.4558 14.1 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.14 05:35:32 35.7052 25.4725 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.14 05:36:37 37.4248 39.0045 6.6 -.- 2.4 -.- OZVEREN-HILVAN (SANLIURFA)

2024.06.14 00:04:12 40.2038 31.7835 2.4 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.06.14 04:51:30 40.1452 33.3798 5.0 -.- 2.1 -.- KALECIK (ANKARA)

2024.06.14 01:44:15 38.1490 42.4090 10.1 -.- 1.8 -.- EKINLI-HIZAN (BITLIS)

2024.06.14 06:32:49 35.9637 35.9477 6.0 -.- 1.8 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2024.06.14 01:47:26 41.9747 41.9540 1.9 -.- 1.6 -.- GURCISTAN

2024.06.14 01:06:17 36.8770 28.9505 8.9 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA)

2024.06.14 05:07:42 35.7892 25.4808 5.3 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Emir Ceran
Emir Ceran
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Kandilli Rasathanesi Kandilli İstanbul Türkiye Deprem Ankara İzmir AFAD Doğal Afetler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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