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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.13 06:40:52 38.6333 39.4405 3.6 -.- 3.3 3.4 ELMAPINARI-(ELAZIG)

2024.06.13 05:04:30 38.6872 26.4465 14.2 -.- 2.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)

2024.06.13 01:13:05 37.7280 29.2233 3.6 -.- 2.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

2024.06.13 04:53:28 35.2877 28.4928 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.06.13 04:51:20 38.2808 38.8597 7.2 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

2024.06.13 03:35:53 37.8987 35.2842 5.3 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.06.13 03:33:21 38.5018 36.8997 4.9 -.- 1.7 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.13 02:15:13 35.3115 28.6400 8.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.06.13 00:34:36 36.9515 28.6837 17.0 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.13 07:01:32 41.0740 39.9452 12.3 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON)

Emir Ceran
Emir Ceran
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