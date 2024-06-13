Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 13 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.13 06:40:52 38.6333 39.4405 3.6 -.- 3.3 3.4 ELMAPINARI-(ELAZIG)

2024.06.13 05:04:30 38.6872 26.4465 14.2 -.- 2.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)

2024.06.13 01:13:05 37.7280 29.2233 3.6 -.- 2.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

2024.06.13 04:53:28 35.2877 28.4928 18.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.06.13 04:51:20 38.2808 38.8597 7.2 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

2024.06.13 03:35:53 37.8987 35.2842 5.3 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2024.06.13 03:33:21 38.5018 36.8997 4.9 -.- 1.7 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.13 02:15:13 35.3115 28.6400 8.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.06.13 00:34:36 36.9515 28.6837 17.0 -.- 2.1 -.- KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.06.13 07:01:32 41.0740 39.9452 12.3 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON)