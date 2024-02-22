Düğüm dizisi ne zaman yayınlanıyor? Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? sorularına yanıt aranıyor. Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Düğüm dizisi ne zaman başladığı merak ediliyor. Düğüm dizisi ne zaman yayınlanıyor? Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

DÜĞÜM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Düğüm dizisi, izleyicilerle buluşması 23 Şubat 2024 tarihinde planlanıyor.

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bergüzar Korel'in başarılı gazeteci Neslihan Turan karakterini canlandırdığı dizi, kayıp insanların ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesine yardımcı olan güçlü bir profili sunuyor. Ancak Neslihan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır: Kendi oğlu Can'dan bir sınavla karşılaşır.

DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCU KADROSU