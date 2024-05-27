Dövme kansere sebep olur mu? Dövme yaptırmak hangi hastalıklara yol açar?

Profesyonel dövme salonlarında hijyenik koşullar altında yapılan dövmelerin, sağlık açısından oluşturabileceği riskler biraz daha azdır. Lisanslı ve deneyimli bir dövme sanatçısıyla çalışmak, steril ekipmanların kullanılmasını sağlamak ve dövme sonrası bakım talimatlarına uymak, olası tehlikeleri bertaraf etmek açısından oldukça önemlidir. Ancak dövme yaptırmanın. lenf kanserine neden olabileceği ile ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. İşte dövme kansere sebep olur mu sorusunun yanıtı…

DÖVME KANSERE SEBEP OLUR MU?

Dövme, cilt kanseri için bir risk faktörü olarak görülmez. Ancak, dövme uygulamalarının bazı riskleri vardır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. İşte dövme ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Dövme materyalleri içerisinde ağır metaller (kurşun, nikel, titanyum) ve boyar maddeler bulunabilir. Bu maddeler her kişide farklı reaksiyonlara yol açabilir ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca, dövme materyallerinin içerisinde kanserojen veya kanseri tetikleyen maddeler de bulunabilir.

Bilimsel çalışmalarda dövme uygulanan bölgelerde cilt kanseri ve deri iyi huylu tümörlerine rastlandığı belirtilmektedir. Bu nedenle dövme göründüğü kadar masum bir işlem değildir.

Dövme yaptırmak, lenf kanseri riskini artırabilir. Uzmanlara göre, dövme yaptırmak, lenf kanseri riskini yüzde 21 oranında artırmaktadır. Ancak, dövmenin tam olarak hangi mekanizma ile lenfoma riskini artırdığına dair net bir veri yoktur. Bazı araştırmacılar, cilde enjekte edilen dövme mürekkebinin düşük dereceli inflamasyonu uyarabileceğini ve bu şekilde lenf kanserine yol açabileceğini düşünmektedir.

Dövme yapılırken hijyenik koşullara dikkat edilmelidir. Sterilizasyon yapılmadığında enfeksiyon riski artar ve Hepatit B ve C, AIDS, tetanos gibi hastalıklar bulaşabilir.

Özellikle çocuklarda dövme yapılması, kan hastalıklarına ve organ hasarlarına yol açabilir. Siyah veya Hint kınası ile yapılan dövmeler toksik ve alerjen olabilir.

Sonuç olarak, dövme yaptırmadan önce riskleri ve olası sağlık sorunlarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygulama yapılacak yerin hijyenik koşulları ve dövme materyallerinin içeriği önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşarsanız mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

DÖVME YAPTIRIRKEN HANGİ HASTALIKLAR BULAŞABİLİR?

Dövme yaptırırken kan yoluyla bulaşan çeşitli hastalıkların riski vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Hepatit B ve C: Bu virüsler, enfekte kan veya vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabilir. Dövme ekipmanlarının paylaşılması veya hijyenik olmayan koşullarda yapılan dövmeler, hepatit B ve C'nin yayılma riskini artırabilir.

HIV/AIDS: Enfekte kan veya vücut sıvılarıyla temas sonucu HIV/AIDS bulaşabilir. Dövme ekipmanlarının paylaşılması veya steril olmayan koşullarda yapılan dövmeler, HIV/AIDS'in yayılma riskini artırabilir.

Stafilokok Enfeksiyonları: Dövme işlemi sırasında deriye zarar verilirse veya hijyenik olmayan koşullarda yapılan dövmeler, stafilokok enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle kızarıklık, şişlik ve irin oluşumuyla kendini gösterir.

Streptokok Enfeksiyonları: Dövme işlemi sırasında veya sonrasında streptokok bakterilerinin deriye bulaşması sonucu streptokok enfeksiyonları gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle kızarıklık, şişlik, ağrı ve ateş ile kendini gösterir.

Tetanos: Dövme işlemi sırasında deriye zarar verilmesi veya hijyenik olmayan koşullarda yapılan dövmeler, tetanos bakterisinin bulaşma riskini artırabilir.

Dövme yaptırmadan önce, profesyonel bir dövme salonunda steril ve hijyenik koşullarda yapılan dövmeleri tercih etmek ve dövme sonrası bakım talimatlarına uymak önemlidir. Bu, olası enfeksiyon risklerini minimize etmeye yardımcı olabilir.