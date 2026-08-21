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Doruk Madencilik işçilerinin eylemi 27. günde sürüyor

Doruk Madencilik işçilerinin eylemi 27. günde sürüyor
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Türkiye Maden-İş'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar SSS Holding önünde toplandı. Şube Başkanı Talih Kocabıyık, holding yetkilileriyle görüşme sonrası kıdem tazminatının akşama kadar ödeneceğini, diğer yasal hakların önümüzdeki hafta kapatılacağının beyan edildiğini söyledi.

Türkiye Maden-İş Sendikasına bağlı Doruk Madencilik işçilerinin, Yıldızlar SSS Holding'den alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı eylem 27. gününde sürüyor. Holding önünde toplanan işçilere yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi. Oturma eylemi yapan işçiler, baretlerini yere vurarak ve düdük çalarak "Hak, hukuk, adalet", "Madenciye işkence, holdinglere el pençe", "Madenciyi hor gören, geleceğini zor görür" ve "Hakkımızı almadan eve dönüş yok" sloganları attı.

Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, holding yetkilileriyle yaklaşık bir saat görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kocabıyık, Sebahattin Yıldız'ın daha önce "bugün son gün, alacağı olan kimse kalmayacak" dediğini ancak son günde hala alacağı olan çok sayıda çalışan bulunduğunu söyledi. Kocabıyık, görüşmede yasal alacaklarını ilettiklerini, ücretsiz izne itiraz ettiklerini ve mahkemeye başvurduklarını belirttiklerini aktardı. Bugün akşama kadar kıdem tazminatı ödeneceğinin, diğer yasal hakların (faiz hesaplaması, ihbar ve kalan toplu hak) önümüzdeki hafta kapatılacağının beyan edildiğini dile getirdi.

Kocabıyık, verilen sözlerin daha önce de yerine getirilmediğini, bu nedenle mücadelenin süreceğini ifade etti. "Burada tek bir çözüm var: Tarafların masaya oturması, herkesin sorunu kökten çözmesidir" diyen Kocabıyık, grubun bir bölümünün bakanlık önünde, yarısının da holding önünde olduğunu söyledi. Hala "yer sattık, satacağız" açıklamaları yapıldığını belirten Kocabıyık, "Yasal alacaklarımızı son kuruşuna kadar almadan Ankara'dan ayrılmayacağız. Bugün buradayız, pazartesi de buradayız" dedi. İşçiler, gün boyunca holdingin bahçesinde bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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