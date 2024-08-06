Üye Girişi
Haberler

Doğum saati öğrenme! CİMER ile doğum saati nasıl öğrenilir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CİMER doğum saati öğrenme! CİMER, vatandaşların doğum saati gibi kişisel bilgilerini öğrenebilmeleri için bir imkan sunmaktadır. Bu platform üzerinden doğum saatinizi öğrenmek için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. İlk olarak CİMER'in resmi web sitesine giriş yapmanız, ardından bilgilerinizi girerek doğum saatinizi öğrenme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Peki, CİMER doğum saati nasıl öğrenilir? Doğum saatini CİMER ile öğrenmek isteyenler için CİMER doğum saati öğrenme adımları...

Doğum saati öğrenme! CİMER, vatandaşların doğum saati gibi kişisel bilgilerini öğrenebilmeleri için bir imkan sunmaktadır. Bu platform üzerinden doğum saatinizi öğrenmek için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. İlk olarak CİMER'in resmi web sitesine giriş yapmanız, ardından bilgilerinizi girerek doğum saatinizi öğrenme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Peki, CİMER doğum saati nasıl öğrenilir? Doğum saatini CİMER ile öğrenmek isteyenler için CİMER doğum saati öğrenme adımları...

CİMER İLE DOĞUM SAATİ ÖĞRENME

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) aracılığıyla doğum saatinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

CİMER resmi web sitesi adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra, "Yeni Başvuru" seçeneğini seçin.

Başvuru türü olarak "Bilgi Edinme" veya "Şikayet" seçeneğini tercih edebilirsiniz. Doğum saatinizi öğrenmek için "Bilgi Edinme" uygun olacaktır.

Başvuru metni kısmında doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi açık ve net bir şekilde belirtin. Örneğin:

Sayın Yetkili,

[Doğum tarihiniz] tarihinde doğmuş olduğum saat bilgisine ulaşmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.

Teşekkür ederim.

Tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayın ve gönderin.

Başvurunuzun durumunu CİMER üzerinden takip edebilirsiniz. Başvurunuzun durumu hakkında size bilgi verilecektir.

Doğum saati öğrenme! CİMER ile doğum saati nasıl öğrenilir?

Bu adımları izleyerek doğum saatinizi öğrenme talebinizi CİMER aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuz işleme alındıktan sonra, ilgili kurumlar gerekli araştırmayı yaparak size geri dönüş yapacaklardır.

DOĞUM SAATİ ÖĞRENME CİMER İLE MÜMKÜN

CİMER üzerinden yukarıdaki adımları izleyerek doğum saatiniz hakkında bilgi alabilirsiniz. CİMER üzerinden her ay binlerce vatandaş özellikle de gençler doğum saatini öğreniyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğum saati öğrenme! CİMER ile doğum saati nasıl öğrenilir?

Altun, şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından "Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?" mesajına yanıt verdi.

Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun, "Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Doğum Günü Hukuk Gündem Eğitim Teknoloji Yaşam Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title