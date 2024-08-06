Doğum saati öğrenme! CİMER ile doğum saati nasıl öğrenilir?

Doğum saati öğrenme! CİMER, vatandaşların doğum saati gibi kişisel bilgilerini öğrenebilmeleri için bir imkan sunmaktadır. Bu platform üzerinden doğum saatinizi öğrenmek için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. İlk olarak CİMER'in resmi web sitesine giriş yapmanız, ardından bilgilerinizi girerek doğum saatinizi öğrenme talebinde bulunmanız gerekmektedir. Peki, CİMER doğum saati nasıl öğrenilir? Doğum saatini CİMER ile öğrenmek isteyenler için CİMER doğum saati öğrenme adımları...

CİMER İLE DOĞUM SAATİ ÖĞRENME

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) aracılığıyla doğum saatinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

CİMER resmi web sitesi adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra, "Yeni Başvuru" seçeneğini seçin.

Başvuru türü olarak "Bilgi Edinme" veya "Şikayet" seçeneğini tercih edebilirsiniz. Doğum saatinizi öğrenmek için "Bilgi Edinme" uygun olacaktır.

Başvuru metni kısmında doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi açık ve net bir şekilde belirtin. Örneğin:

Sayın Yetkili,

[Doğum tarihiniz] tarihinde doğmuş olduğum saat bilgisine ulaşmak istiyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim.

Teşekkür ederim.

Tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayın ve gönderin.

Başvurunuzun durumunu CİMER üzerinden takip edebilirsiniz. Başvurunuzun durumu hakkında size bilgi verilecektir.

Bu adımları izleyerek doğum saatinizi öğrenme talebinizi CİMER aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuz işleme alındıktan sonra, ilgili kurumlar gerekli araştırmayı yaparak size geri dönüş yapacaklardır.

DOĞUM SAATİ ÖĞRENME CİMER İLE MÜMKÜN

CİMER üzerinden yukarıdaki adımları izleyerek doğum saatiniz hakkında bilgi alabilirsiniz. CİMER üzerinden her ay binlerce vatandaş özellikle de gençler doğum saatini öğreniyor.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Altun, şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından "Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?" mesajına yanıt verdi.

Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun, "Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.