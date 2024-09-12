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Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli?

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Diyanet İşleri Başkanı, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'nin dini kurumlarından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında bulunan önemli bir isimdir. İlahiyat alanında akademik kariyeri ve din hizmetleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmamhatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli?Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

PROF. DR. ALİ ERBAŞ KARİYERİ HAKKINDA

1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını bitirdi.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yürüttü. Ardından 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli?Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

1997-1998 öğretim yılında Türkiye'ye döndü ve Kasım 1998'de Doçent, Ocak 2004'de Profesör oldu. 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi'nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Ali Erbaş, 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. 17.09.2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu çeşitli sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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