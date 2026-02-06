Haberler

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
Güncelleme:
Aksaray'da alkollü olarak kullandığı otomobille bir iş yerinin tabelasına çarpıp bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, bir tesisin otoparkında yakalandı. Kaçarken kameralara yakalanmasına rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü, polise kendisinde herhangi bir problem olmadığını söyleyip, "Problemli olan sizsiniz" dedi. Gazeteciyi de tehdit eden sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı.

Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesis otoparkında park halindeki aracına binip geri manevrayla çıkmak isteyen Tolga K. isimli sürücü sol tarafında bulunan tesisin reklam tabelasına çarptı. Tesiste bulunan ve durumu fark eden bekçiler araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

BİR ANDA GAZA BASIP KAÇTI

İhtara uymayan sürücü gaza basıp Aksaray-Ankara karayoluna çıkıp kaçtı. Bekçilerin araç plakasını ve kaçtığı istikameti anons etmesi üzerine alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı çok geçmeden 2 kilometre uzaklıktaki bir başka tesisin otoparkında yakaladı.

ARACI KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol ölçümü yapmak isteyen polis ile sürücü arasında ilginç diyaloglar başladı. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) sistemi kameralarından sürücünün fotoğraflı ve görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Tolga K., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyi de reddetti.

GAZETECİLERİ DE TEHDİT ETTİ

Basın mensupları tarafından aracının görüntülendiğini fark eden sürücü araç plakasının önüne geçerek basın mensuplarına "Plakamı çekme, seni tanıyorum, seni bulurum, bugünün yarını da var" diye tehdit etti. Daha sonra aracın ön ve arka plakasını söken sürücü plakaları araç içine koydu.

"BEN PROBLEMLİ BİR İNSAN DEĞİLİM, PROBLEMLİ OLAN SİZSİNİZ"

Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi defalarca reddederek aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden şahıs, "Ben problemli bir insan değilim, problemli olan sizsiniz" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı.

DUDAK UÇUKLATAN CEZA

Bunun üzerine ehliyetine el konulan şahsa alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 61 bin 458 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağrılan yakınına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
