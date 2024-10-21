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Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO)

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Dilan Polat Sıla Doğu öpüşme videosu Twitter'da yayıldı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videoda yer alan görüntüler nedeniyle Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Sıla Doğu ve Dilan Polat öpüşme videosu sonrası gözaltına alındı.

Dilan Polat öpüşme video! Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son dönemde çeşitli suçlamalarla yargılanmış ve tahliye edilmişken, bir eğlence mekanında kız kardeşi Sıla Doğu ile öpüşmesi nedeniyle yeniden gündeme geldi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve kamuoyunda tepki çekmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dilan Polat Sıla Doğu öpüşme videosu ile ilgili detaylar!

DİLAN POLAT SILA DOĞU ÖPÜŞME VİDEOSU

Geçtiğimiz aylarda kara para aklama, vergi kaçırma ve çete kurma gibi suçlamalarla gözaltına alınan ve yargılanan Dilan Polat, 19 Ağustos 2023 tarihinde tahliye olmuştu. Ailesiyle birlikte serbest bırakılmalarını kutlayan Polat, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kız kardeşi Sıla Doğu ile dans ettiği sırada çekilen videonun sosyal medyada yayılması üzerine yeniden eleştirilerin hedefi oldu.

Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO)

Videoda, Polat ve kız kardeşi Doğu'nun eğlenceli bir şekilde dans ettikleri, daha sonra ise dudak dudağa öpüştükleri görülüyordu. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve geniş bir kitle tarafından eleştirilmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT ÖPÜŞME OLAYI NE, KİMİNLE ÖPÜŞTÜ?

Olay, Dilan Polat'ın ailesinin tahliyesi sonrasında Beşiktaş'ta düzenlediği bir kutlama partisinde yaşandı. Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun kutlamadaki danslarının sonunda öpüştükleri anın videoya kaydedilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen ve çeşitli kesimler tarafından ahlaki değerlere aykırı bulunduğu iddia edilen bu hareket, tepkiyle karşılandı.

Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO)

Dilan Polat, gelen tepkilere yönelik yaptığı açıklamada, kardeşiyle olan yakın ilişkisini savunarak, "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmeye yetmedi.

SILA DOĞU DİLAN POLAT VİDEO İZLE

Sıla Doğu da ablası Dilan Polat gibi kısa süre önce tahliye edilmişti. Polat ve Doğu'nun eğlenceli vakit geçirdiği ve bu sırada öpüştükleri anların görüntüleri, kamuoyunda büyük tepki topladı. Videonun yayılmasının ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareketler" suçu kapsamında olayın inceleneceğini duyurdu.

Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO)
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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