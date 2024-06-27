Dijital telif yasası nedir? Dijital telif yasası ne zaman çıkıyor? Dijital telif hakkı ne demek?

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DİJİTAL TELİF HAKKI NEDİR?

Dijital telif hakkı, bir eserin internet üzerinde nasıl paylaşılacağını ve kullanılacağını düzenler. Bu haklar, içerik paylaşımı, indirilmesi, değiştirilmesi, dağıtılması ve ticari amaçlarla kullanımı gibi birçok konuyu kapsar.

DİJİTAL TELİF YASASI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Google Türkiye temsilcileri, müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis'in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'a yaptığı açıklamalarda:

"Daha olumlu bir atmosfer vardı. Bir iletişim sağlandı ve bu çok önemliydi. İlk defa Google TBMM'ye geldi ve 'Bu konuyu konuşabiliriz' dedi. Bu, tarihi bir adımdı. Türkiye ve basın yayın sektörü için çok büyük bir adımdı. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim. Ne görüşüldüğü tabi ki önemli. Toplantının varlığı ve tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru ve önemli bir adım atıldı. Google tarafı, diyaloğa açık olduklarını ve tüm seçenekleri değerlendireceklerini belirtti. Bizim hükümet olarak atmamız gereken bazı adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu güncellemek geliyor.

Bu konuda şu an bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile temas halindeyiz ve o da bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.

Dün Bakan Ersoy biz hazırız dedi. Çalışmalarımızı başlatacağız dedi. Telif hakları genel müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz.

Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye'de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var.

Burada ortak bir akıl ile tüm tarafları bir araya getirdik, konuşuyoruz. İnşallah yeni yasama döneminde ekim ile beraber biz ödevimize çalışmış olacağız." dedi.