Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır?

Digitürk kanal arama nasıl yapılır? Digitürk'te bazı TV kanalları yer almayabiliyor. Digitürk kullanıcıları izlemek istedikleri dizileri, programları ve maçları kaçırmamak adına Digitürk kanal arama nasıl yapılır? Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...

DİGİTÜRK KANAL EKLEME VE KANAL ARAMA

Değişen kanallar için kolay kurulum yapılması gerekmektedir.

Kolay Kurulum işlemini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz:

• Kumandanızın "Menü" ya da "OPTS" tuşuna basın, yön tuşlarıyla "KURULUM" menüsüne gelip "OK" tuşuna basın,

• Yön tuşlarıyla "KOLAY KURULUM" menüsüne gelip "OK" tuşuna basın, ekranda kanalların kurulduğunu göreceksiniz. Kanallar kurulurken bekleyin,

• Ekranda "Kurulum için OK tuşuna basınız" yazısını gördüğünüzde "OK" tuşuna basın, kanal kurulumu tamamlanınca "ÇIKIŞ" ya da "BACK" tuşuna arka arkaya basarak tüm menülerden çıkın.

HATIRLATMA: Yukarıda aktarılan özellikler ve menü yönlendirmeleri kullanmakta olduğunuz Digiturk uydu alıcı, kumanda ya da televizyonun tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.

DİGİTÜRK HAKKINDA

Digiturk , Türkiye'de abonelik sistemiyle işleyen bir dijital televizyon yayını platformudur. 1999 yılının Ocak ayında Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet tarafından kurulmuş, 2000 yılının Nisan ayında hizmet vermeye başlamıştır. Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Eutelsat ve Türksat uydularından yayın yapmaktadır. Şirket, 2015'te beIN Media Group'a satıldı ve hisselerin devri resmi onay sürecinin ardından, 2016 yılı Ağustos ayında tamamlandı.

Toplam kanal sayısı 200'ün üzerindedir. Aynı zamanda Digiturk HD, Digiturk Plus ve Digiturk IQ hizmeti ile de HD ve 4K kalitesinde yayın imkânı sunmaktadır. Türkiye'deki ilk 4K yayınını 2014 yılı Şubat ayında Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı yayınlayarak gerçekleştirmiştir. 24 Eylül 2016 yılında Vodafone Arena'da oynanan ve 59. sezonun ilk derbi maçı olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması ise Türkiye'de ilk kez VR olarak yayınlamıştır.

beIN Sports'ta UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, Ligue 1, Coupe de la Ligue, İngiltere Futbol Ligi, İtalyan Serie A, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, WTA Tur Şampiyonası ve EuroLeague'in yayın haklarına sahiptir. Çok sayıda ulusal kanalı HD kalitesinde yayınlamaktadır. 15 Şubat 2013'te Digiturk IQ (Dilediğin Yerde, Dilediğin Zaman) hizmeti ile yayın izlenilebilirliği artırılmıştır.[4] 2018 Kış Olimpiyatları'nın yayıncısı olan Eurosport'la anlaşma yapılmış ve var olan Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları dışında Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5 kanallarıda kanal listesine eklenmiştir. 2018 Kış Olimpiyatları'nın bitmesiyle kanalların yayınları bitmiş ve platformdan çıkarılmışlardır.

Kasım 2006'ya kadar Cryptoworks adlı şifreleme sistemini kullanmış, 2010'dan itibaren ise daha güçlü bir şifreleme sistemi olan Irdeto adlı şifreleme sistemine geçmiştir. 2011 yılının 3. çeyreğinden itibaren de Eutelsat ve Türksat uydularındaki Süper Lig yayınlarında Cryptoworks şifreleme sistemini tamamen kaldırmış, modüllü üyelikleri iptal edip bu üyelere Irdeto kutu ve kart vermiştir. 1 Mart 2011 tarihinden beri yeni logosunu kullanmaktadır.

24 Temmuz 2013 tarihinde şirketin sahibi olan Çukurova Holding'in TMSF'ye olan borçlarından dolayı şirketin yönetimi TMSF'ye geçmiştir. 2014 yılının başlarında bünyesine Digigame'i katmıştır.

13 Temmuz 2015 tarihinde Katar merkezli medya grubu Al Jazeera bünyesindeki beIN Media Group'a satıldı. 26 Ağustos 2016 tarihinde beIN Media Group'a satışın tamamlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada Digiturk'e ait kanalların beIN Media Group kalitesiyle yenileneceği duyuruldu ve 13 Ocak 2017 Cuma günü yenilenen kanallarıyla ve yep yeni isimleriyle yayın hayatlarına devam etmektedir.

20 Haziran 2019'da fırlatılan Eutelsat 7C uydusuyla birlikte yayın izlenebilirlik kalitesinin artması beklenmektedir. 10 Ocak 2020 itibarıyla Digiturk'te SD kalitesindeki kanalların yayınları sonlanmış, tamamen HD ve 4K kalitesinde kanallarla hizmet vermeye başlamıştır.

1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kendi bünyesinde bulundurduğu platform kanallarının hepsinde HD yazısı kaldırıldı ve sadece kanal adları ile yayınlarına devam etmektedir.

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