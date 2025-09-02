DGS tercih süreci ne zaman bitiyor? 2025 DGS tercihleri için son gün ne zaman?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi, üniversite eğitimine devam etmek isteyen birçok aday için büyük önem taşıyor. Bu nedenle öğrenciler, tercihlerin ne zaman sona ereceği konusunda yoğun bir merak içinde bulunuyor. Tercih sürecinin takvimi, hem adayların tercihlerini planlaması hem de kayıt işlemlerine hazırlıklı olmaları açısından kritik bir rol oynuyor. DGS tercihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi 28 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve adaylara tercihlerini yapmak için belirli bir süre tanındı. Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunu öğrenciler, 4 Eylül 2025 günü saat 23.59'a kadar tercih işlemlerini tamamlamak zorunda. Bu süre zarfında, adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları büyük önem taşıyor. Tercih sürecinin sonunda yapılacak yerleştirme işlemleri, öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını doğrudan etkileyeceği için adaylar, tercihlerini dikkatli bir şekilde planlamalı ve süreci yakından takip etmelidir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, adaylar tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılmaktadır. Tercih sürecine başlamadan önce, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Tercih listesi hazırlandıktan sonra, tercihlerin mutlaka kaydedilmesi önemlidir. Uzmanlar, adayların tercihlerini tamamlamadan önce listelerini dikkatlice incelemelerini ve herhangi bir hata ya da eksiklik olmadığından emin olmak için tercihleri tekrar kontrol etmelerini öneriyor. Bu titiz kontrol, adayların yanlış tercihler yapmasını önleyerek, yerleştirme şansını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili ÖSYM'den henüz resmi ve kesin bir duyuru yapılmamıştır. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih dönemi sona erdikten sonra genellikle yaklaşık bir hafta içinde sonuçların açıklanması beklenmektedir. Bu süre, tercihlerin detaylı olarak incelenmesi, yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve varsa itirazların değerlendirilmesi gibi süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir.

Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşımaktadır. Böylece sonuçların açıklanma tarihine dair en güncel ve doğru bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca, sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri başlayacak ve adayların tercih ettikleri programlara yerleşip yerleşmedikleri netlik kazanacaktır.

DGS ÜNİVERSİTE KAYTITLARI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri henüz kesin olarak açıklanmamıştır. Ancak yerleştirme sonuçlarında belirtilen dönem içerisinde kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca, mezuniyetini tamamlayamayan adaylar için "şartlı kayıt" imkanı sunulmaktadır. Staj, bütünleme ya da tek ders sınavları gibi nedenlerle mezuniyet hakkını sonradan elde eden ön lisans öğrencileri, belgelerini ibraz etmeleri şartıyla kazandıkları lisans programlarına geçici kayıt yaptırabileceklerdir.

GEÇİCİ KAYITLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Geçici kayıtlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçerli sayılacak. Bu süre zarfında mezuniyet belgelerini teslim etmeyen adayların kayıtları iptal edilecektir. Yükseköğretim Genel Kurulu, bu uygulamayı 10 Temmuz 2025 tarihli toplantısında resmi olarak onaylamıştır. Adayların kayıt tarihleri ve koşullarını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.