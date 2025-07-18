"DGS ile geçiş yapılabilen 2 yıllık bölümler nelerdir?" sorusu, özellikle tercih döneminde büyük önem kazanıyor. Çünkü öğrenciler, mezun oldukları ön lisans programının hangi lisans bölümlerine geçiş hakkı tanıdığını önceden bilerek stratejik tercihlerde bulunabiliyor. Peki, DGS ile geçiş yapılabilen 2 yıllık bölümler hangileri?

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN 2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

DGS ile geçiş yapılabilen 2 yıllık bölümler, teknik, sağlık, sosyal ve idari bilimler gibi birçok farklı alandan oluşur. Sağlık Hizmetleri alanında; İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi bölümlerden mezun olanlar da Hemşirelik veya Sağlık Yönetimi gibi lisans programlarına geçiş yapabilir.

Ayrıca, Mimarlık, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi gibi lisans programlarına da uygun 2 yıllık ön lisans bölümlerinden geçiş mümkündür. Örneğin; İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık gibi bölümler bu kapsamdadır. Dolayısıyla DGS ile geçiş yapılabilen 2 yıllık bölümler oldukça çeşitlidir ve hemen her alandan fırsatlar sunar.

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DGS İLE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE OKUNABİLİR Mİ?

2 yıllık program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilir. Örneğin: Bilgisayar Programcılığı mezunu, Bilgisayar Mühendisliği'ne geçebilir. Adalet mezunu, Hukuk Fakültesi'ne dikey geçiş yapabilir. Bu sayede ön lisans diploması, lisans düzeyine yükseltilebilir.