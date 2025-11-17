Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı yapacak. Noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı gibi kadrolara alımlar yapılacak. Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır İŞKUR?

2025 DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda DSİ'nin yeni personel alımı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Yumaklı açıklamasında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 1389 personelin istihdam edileceğini belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde görev alacak yeni çalışanlara başarı dileklerini iletti.

Henüz başvuru tarihleri resmen ilan edilmedi. Tarihlerin kısa süre içinde DSİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre alımların büyük bir bölümü noter kurasıyla gerçekleştirilecek. Buna göre; 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ile birer kompresör operatörü, fotoğrafçı ve döşemeci yardımcısı olmak üzere toplam 1305 işçi alınacak.

Bunun yanı sıra yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre 84 operatör kadrosu için de alım yapılacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ'nin ilanıyla birlikte başvuru süreci, şartlar, kadro detayları ve KPSS kriterleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Alım yapılacak pozisyonlara yönelik tüm ayrıntıların çok yakında Resmi Gazete'de ve kurumun resmi duyurularında paylaşılması öngörülüyor.

Toplam 1389 personelin DSİ'nin ülke genelindeki taşra teşkilatında görevlendirileceği belirtildi. Başvuru sayfası, gerekiyorsa KPSS şartı ve diğer alım ölçütleri ilan yayımlandığında netleşecek. Süreç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.