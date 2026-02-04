Haberler

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Güncelleme:
İnegöl'de psikolojik sorunlar yaşayan ve çocuğunun bakımını sağlamakta zorlanan bir baba için sosyal hizmetler devreye girdi; yapılan değerlendirmelerin ardından çocuk, daha sağlıklı bir ortamda büyümesi amacıyla babasının onayıyla geçici olarak devlet korumasına alındı, hastanede yaşanan baba–çocuk ayrılığı ise yürek burktu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, eşinin evi terk etmesiyle oğluyla yalnız kalan bir baba, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle çocuğunun bakımını sağlamakta güçlük çekti. Çocuğun ihmal edildiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hem babaya destek oldu hem de durumu yetkililere bildirdi.

SOSYAL HİZMETLER DEVREYE GİRDİ

İhbarlar üzerine harekete geçen İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba ve çocuğu bir süre gözlem altına aldı. Yapılan değerlendirmelerde babaya maddi ve ayni yardımlar sağlanırken, çocuğun eğitimi için de kreş desteği verildi.

PSİKOLOJİK ETKİLER TESPİT EDİLDİ

Ancak incelemeler sırasında, babanın yaşadığı psikolojik sorunların çocuğun ruhsal durumunu da olumsuz etkilediği belirlendi. Sosyal hizmet yetkilileri, çocuğun daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için geçici süreyle devlet korumasına alınmasının uygun olacağına karar verdi. Baba, yapılan görüşmelerin ardından bu karara ikna edildi.

AYRILIK ANI YÜREK BURKTU

Kararın ardından çocuk, sağlık kontrollerinin yapılması için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede baba ile çocuğun ayrılma anı, orada bulunanların yüreğini burktu. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından çocuk, uygun şartlar sağlanana kadar bir yetiştirme yurduna yerleştirildi.

ŞARTLAR DÜZELİRSE ÇOCUĞUNU ALABİLECEK

Yetkililer, babanın fiziksel ve psikolojik durumunun iyileştirilmesi halinde çocuğunu yeniden yanına alabileceğini belirterek sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

Haberler.com - Yaşam
Hamit Gündoğdu: Hani derler ya.." çocuktan al haberi" işte bu görüntü çocuğun babasına olan sevgisi devam ediyor...yani ayırmadan bir şeyler yapmak mümkün değil mi?

