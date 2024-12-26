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Derya Yanık: Suçlular kimse onlarla alakalı gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek

Derya Yanık: Suçlular kimse onlarla alakalı gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da komisyon üyesi milletvekilleriyle Narin Güran davası ile ilgili duruşmayı takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesi'ne geldi.

Duruşmaya dair basın açıklaması veren Derya Yanık, 'Suçlular kimse onlarla alakalı gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak en başından itibaren bu duruşmayı yakından takip ettiklerini söyledi.

"MADDİ GERÇEĞE ULAŞMA NOKTASINDA BÜTÜN İLGİLİ BİRİMLERİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPMIŞTIR"

Yanık, "Henüz bir karar verilmediği için bizim üçüncü şahıslar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu olarak ayrıca zaten bir kanaat belirtmemiz doğru olmaz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan mahkemedir. Ama şunu en başından itibaren süreci takip eden ve bugün de mahkemede bizzat gözlemleme şansı elde ettiğimiz için açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Gerek soruşturma evresinde gerek şu anda yargılama evresinde delillerin tamamının toplanması maddi gerçeğe ulaşma noktasında bütün ilgili birimlerimiz ellerinden geleni yapmışlar. Mahkeme heyetimizin de dosyaya çok hakim olduğu, çok titizlikle hani ufak detayları dahi ortaya çıkarabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu görüyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası Narin Güran'ın mezarını ziyaret eden Yanık ve beraberindeki heyet, dua edip mezarlıktan ayrıldı.

Derya Yanık: Suçlular kimse onlarla alakalı gerekli cezalandırmalar, gerekli kararlar verilecek

Haberler.com / Melis Yaşar - Hukuk
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