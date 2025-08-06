Deprem mi oldu? 6 Ağustos en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? 6 Ağustos en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?
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Deprem mi oldu sorusu 6 Ağustos 2025 sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Az önce deprem mi oldu veya bugün deprem oldu mu gibi sorular, özellikle son aylarda art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle daha fazla önem kazandı.

Türkiye genelinde özellikle sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Ağustos'ta deprem oldu mu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Depremlerin zamanlaması, büyüklüğü ve etkilediği bölgeler hakkında doğru bilgiye ulaşmak için vatandaşlar sıkça güncel kaynaklara başvuruyor. Peki, Deprem mi oldu? 6 Ağustos en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da bugün hissedilen bir deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sabah saatlerinde Marmara Denizi açıklarında düşük şiddette bazı sarsıntılar kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Deprem mi oldu? 6 Ağustos en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Deprem mi oldu? 6 Ağustos en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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