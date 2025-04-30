DEPREM Mİ OLDU? 30 Nisan Çarşamba deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler!

30 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, "Deprem mi oldu?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Sabah saatlerinde özellikle Muğla ve Kütahya çevresinde hissedilen depremler sonrasında vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, deprem mi oldu? 30 Nisan Çarşamba deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saat 06:39'da, merkez üssü Marmaris olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak ölçüldü.

Simav ilçesinde sabah saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildiriliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.