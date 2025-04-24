DEPREM Mİ OLDU? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu? Son depremler listesi!

İstanbul'da yaşayan birçok kişi, yaşadığı sarsıntının ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi yetkili kurumlardan gelen veriler dikkatle incelenmeye başlandı. İstanbul'da deprem hissedilmesiyle birlikte olası artçı sarsıntılar ve depremin merkez üssü gibi detaylar da araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da sabah saat 07.19'da Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.