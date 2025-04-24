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DEPREM Mİ OLDU? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu? Son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu? Son depremler listesi!
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24 Nisan tarihinde birçok vatandaş, İstanbul'da hissedilen sarsıntı sonrası "deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde sosyal medyada artan paylaşımlar, İstanbul'da deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Deprem mi oldu sorusu, vatandaşların güncel gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.

İstanbul'da yaşayan birçok kişi, yaşadığı sarsıntının ardından " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi yetkili kurumlardan gelen veriler dikkatle incelenmeye başlandı. İstanbul'da deprem hissedilmesiyle birlikte olası artçı sarsıntılar ve depremin merkez üssü gibi detaylar da araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da sabah saat 07.19'da Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM Mİ OLDU? 24 Nisan İstanbul'da deprem ne zaman oldu? Son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLDU?

İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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