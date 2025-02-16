DEPREM Mİ OLDU? 16 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler!

16 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, ülkemizin sismik olarak aktif bir bölgede bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Özellikle Bingöl Yedisu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskine dikkat çekiyor. Peki, 16 Şubat Pazar deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve nerede oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 16 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedilmiştir. Özellikle Bingöl Yedisu'da saat 02:24'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.79 kilometre derinliğinde gerçekleşmiştir. Bu depremden kısa bir süre sonra, saat 04:21'de aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedilmiştir.

EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Ege Denizi'nde de 16 Şubat günü boyunca çeşitli depremler meydana gelmiştir. Saat 03:18'de 3.5 büyüklüğünde, saat 03:33'te 3.0 büyüklüğünde, saat 08:34'te 3.4 büyüklüğünde ve saat 09:03'te 3.1 büyüklüğünde depremler kaydedilmiştir. Ayrıca, saat 11:23'te Ege Denizi'nde Yamurgi Adası (Amorgos) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiştir.