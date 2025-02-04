DEPREM Mİ OLDU? 4 ŞUBAT deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen farklı büyüklükteki depremleri anlık olarak raporluyor. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü, uzmanlar tarafından incelenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde hissedilen sarsıntılar, vatandaşların "Deprem mi oldu?" sorusunu sormasına neden oldu. Peki, bugün Türkiye'nin hangi bölgelerinde deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelledi mi? İşte 4 Şubat 2025'in güncel deprem verileri…

DEPREM Mİ OLDU?

4 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, en son 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla sarsıntı yaşandı ve sismik hareketlilik devam ediyor.

Bu depremler nedeniyle Yunanistan'da okullar 4 gün süreyle tatil edildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Bugün yaşanan sarsıntılar, büyüklük ve derinlik açısından analiz edilerek raporlanıyor ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD tarafından düzenli olarak güncelleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde yaşanan sarsıntılar, resmi kurumların verilerine yansıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.