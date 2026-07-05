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Uyuyor zannettikleri adamın öldüğü ortaya çıktı

Uyuyor zannettikleri adamın öldüğü ortaya çıktı
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Elazığ'da bir lastikçide arkadaşları tarafından uyuyor zannedilen 72 yaşındaki Alaattin Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Elazığ'da 72 yaşındaki yaşlı adam, lastikçide ölü bulundu. Dükkana giren arkadaşları ilk başta şahsı uyuyor zannetti fakat gerçek sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı.

Olay, Akpınar Mahallesi Buzbağ Sokak'ta bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giden arkadaşlar, Alaattin Gürbüz'ün (72) masada hareketsiz yattığını gördü. İlk başta uyuduğunu zanneden arkadaşları bir süre sonra, Gürbüz'e temas ederek uyandırmaya çalıştı. Uyanmadığını fark eden iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 72 yaşındaki Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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