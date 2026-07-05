Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay karşı karşıya geldi. Paraguay'ın disiplinli savunmasını uzun süre aşmakta zorlanan Fransa, Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Bu sonuçla Fransa adını çeyrek finale yazdırırken, Paraguay turnuvaya son 16 turunda veda etti.

"BU ACIYLA BAŞ BAŞA KALIYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, hedeflerinin daha ileriye gitmek olduğunu belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Alfaro, "Paraguay'da bir devrim yapmak, bu takımı daha ileri taşımak istiyordum. Buna gerçekten inanıyordum. Şimdi ise bu acıyla baş başa kalıyorum." ifadelerini kullandı.

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro

OYUNCULARININ YAŞAM MÜCADELESİNİ ANLATTI

Deneyimli teknik adam, Fransa ile Paraguay arasındaki şart farklılığına dikkat çekerek oyuncularının yalnızca futbol oynamadığını, aynı zamanda hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Fransız futbolcuların Ballon d'Or kazanmak, Dünya Kupası rekorları kırmak ve büyük sözleşmeler imzalamak için mücadele ettiğini belirten Alfaro, kendi takımındaki bazı oyuncuların ise ağır travmalarla büyüdüğünü ifade etti.

Kaleci Orlando Gill'i örnek gösteren Alfaro, oyuncusunun kulübünden uzun süre maaş alamadığı dönemlerde hasta kızının tedavi masraflarını karşılayabilmek için antrenman kıyafetlerini, kramponlarını ve genç milli takım formasını satmak zorunda kaldığını anlattı.

"PARAGUAY HALKININ ONURUNU GÖSTERMEYE GELDİK"

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Alfaro, "Bugün sadece bir futbol maçı kaybettik. Oyuncularımın neleri feda ettiğini gördüğünüzde onlarla gurur duymamak mümkün değil. Fransa turu geçmiş olabilir ama biz buraya sadece futbol oynamaya değil, Paraguay halkının onurunu ve direnişini tüm dünyaya göstermeye geldik." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com