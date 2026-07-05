Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde, temizlik personeli tarafından çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ve hastane yetkililerinin incelemesinin ardından cenaze adli tıp birimine kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, hastanenin temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.
Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.
Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Erol Güngördü