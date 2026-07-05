Haberler

Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde, temizlik personeli tarafından çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ve hastane yetkililerinin incelemesinin ardından cenaze adli tıp birimine kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, hastanenin temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Güngördü
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Demirtaş'tan Rojin Kabaiş'in ailesiyle 1 saat 45 dakikalık görüşme: Kimse bu dosyayı kapatamaz

Demirtaş, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü! Mesajı hayli net
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor

Futbol dünyasını sarsan imza! Klopp'un yeni adresi belli oldu
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim

Gözde tatil beldesinde tuvaletin kapısına asılan not pes dedirtti
Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi

Kayıp olarak aranan genç kız bakın ne için ortadan kaybolmuş
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu

Karadeniz'de facia! Uyarıyı dinlemediler, geriye gözyaşı kaldı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı