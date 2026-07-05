Pendik'te düğün konvoyuyla trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 289 bin lira ceza

PENDİK'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, sanal medya da paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 6 sürücüye toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz'da Pendik Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda çekildiği belirlenen ve sanal medya da paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, sürücülerin araçlarıyla konvoy oluşturarak kol halinde ilerlediği, diğer araçların geçişini zorlaştırdığı, düğün konvoyu nedeniyle trafik akışını kısmen engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı