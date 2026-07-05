Haberler

Pendik'te düğün konvoyuyla trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 289 bin lira ceza

Pendik'te düğün konvoyuyla trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 289 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatıp trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücü, sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilerek toplam 289 bin 986 lira ceza aldı.

PENDİK'te düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, sanal medya da paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 6 sürücüye toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz'da Pendik Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda çekildiği belirlenen ve sanal medya da paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerinin yaptığı çalışmada, sürücülerin araçlarıyla konvoy oluşturarak kol halinde ilerlediği, diğer araçların geçişini zorlaştırdığı, düğün konvoyu nedeniyle trafik akışını kısmen engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 6 sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 289 bin 986 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Atina'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken savaş mesajı: Türkiye...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor