DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Balıkesir Gömeç Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir?
Dem Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir?
DEM PARTİ BALIKESİR GÖMEÇ ADAYI ABDURRAHİM YILDIRIM KİMDİR?
Abdurrahim Yıldırım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye EşBaşkan adayıdır. Abdurrahim Yıldırım inşaat kalfasıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz