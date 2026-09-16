Dekon’un Türkiye’deki ilk yatırımı Gebze Lojistik Merkezi’nin temeli atıldı

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Gebze’de 12 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilen proje; sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik, deprem güvenliği ve yangın güvenliği olmak üzere dört temel başlık üzerine tasarlandı.

ULUSLARARASI TECRÜBENİN ARKASINDA ZEKİ KÖSE VAR

Gebze’de başlayan yeni yatırım döneminin arkasında, Zeki Köse’nin 40 yılı aşan uluslararası mühendislik ve müteahhitlik deneyimi bulunuyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu Zeki Köse, kariyerinin önemli bir bölümünü uluslararası projelerde geçirdi. Baytur İnşaat bünyesindeki uluslararası proje ve yöneticilik deneyiminin ardından 2000’li yıllarda Rusya’da kendi şirketiyle çalışmalarını sürdüren Köse; Rusya ve Tataristan’da çok sayıda büyük ölçekli ve teknik açıdan özel projenin hayata geçirilmesinde görev aldı.

Köse’nin şirketlerinin proje geçmişinde, Kazan Uluslararası Havalimanı terminalleri, Tataristan-Kazan Başbakanlık ve Meclis binaları, Kazan Rubin Arena Stadyumu, Kazan IT Park, Kazan Q-Park Lojistik Merkezi, Universiade oyunlari sportif yapıları, Samara Aquapark, Moskova Avillon Plaza, Moskova Merkez Camii ve Lujniki’de gerçekleştirilen çalışmalar gibi önemli yapılar bulunuyor.

Bu projeler arasında, 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılan Moskova Merkez Camii de yer alıyor. Moskova’nın simge spor komplekslerinden Lujniki’de gerçekleştirilen Aquatic center ve stadyum çalışmaları ise, tarihi mimari karakterin korunmasıyla çağdaş mühendislik çözümlerini bir araya getiren önemli projeler arasında gösteriliyor.

18 BİN 500 PALET KAPASİTELİ YENİ NESİL LOJİSTİK MERKEZİ

Dekon’un Türkiye’deki ilk yatırımı olarak hayata geçirilen Gebze Lojistik Merkezi, 12 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde, asma katlarıyla birlikte yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Merkez, 16,80 metre saçak altı yüksekliği ve yaklaşık 18 bin 500 palet depolama kapasitesiyle yüksek verimlilik hedefliyor.

Projede ayrıca 8 TIR ve 12 kamyonet için yükleme-boşaltma rampası bulunacak.

Robotik ve yapay zekâ destekli depolama sistemlerinin gelecekte daha yaygın kullanılacağı öngörüsüyle tasarlanan yapının zeminleri de otomasyon sistemlerinin gerektirdiği yüksek düzlük ve hassasiyet standartlarına göre planlandı.

Bu mühendislik yaklaşımı sayesinde aynı ölçekte standart bir depoya kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha yüksek palet kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİKLİ TIR ALTYAPISINA

Gebze Lojistik Merkezi’nin öne çıkan özelliklerinden biri de sürdürülebilirlik yaklaşımı olacak.

Projede güneş enerjisinden yararlanılması, yağmur suyunun toplanarak yeniden kullanılması ve yüksek yalıtım performansına sahip cephe sistemlerinin uygulanması planlanıyor.

Elektrikli otomobiller için şarj alanlarının yanı sıra, gelecekte elektrikli TIR’ların şarj ihtiyacına cevap verebilecek altyapı da bugünden oluşturulacak.

Binanın tamamlanmasının ardından akıllı bina otomasyon sistemiyle enerji tüketimi ve bina performansı takip edilecek. Projenin sürdürülebilirlik kriterlerinin LEED Yeşil Bina Sertifikası ile uluslararası ölçekte belgelendirilmesi hedefleniyor.

DEPREM GÜVENLİĞİNDE ÜÇ ÜLKENİN MÜHENDİSLİK DENEYİMİ

Yüksek raf sistemleri ve ağır depolama yükleri nedeniyle deprem güvenliği de projenin öncelikli mühendislik başlıkları arasında yer alıyor.

Gebze Lojistik Merkezi’nde Japonya , Finlandiya ve Türkiye’nin mühendislik bilgi ve deneyimini bir araya getiren bir yaklaşım benimseniyor.

Taşıyıcı sistemden bağlantı detaylarına, raf sistemlerinden diğer yapısal bileşenlere kadar tüm yapı bütüncül şekilde ele alınıyor.

Yangın güvenliğinde ise mevcut mevzuatın yanı sıra uluslararası standartların da dikkate alınması; yangın algılama ve söndürme sistemleri, duman kontrolü, tahliye koşulları ve operasyonel güvenliğin tasarım aşamasından itibaren birlikte planlanması öngörülüyor.

MERT CAN KÖSE: “GELECEĞİN LOJİSTİK ALTYAPISINI BUGÜNDEN OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Temel atma töreninde konuşan Dekon Kurucu Ortağı Mert Can Köse, Türkiye’deki ilk yatırımlarında yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir depo yapmak istemediklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu projeye başlarken hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir depo yapmak değildi. Geleceğin lojistik altyapısını bugünden oluşturmak istedik. Bu nedenle projemizi sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik, deprem güvenliği ve yangın güvenliği olmak üzere dört temel başlık üzerine kurduk.”

Gebze’nin Türkiye’nin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Köse, Gebze Lojistik Merkezi’ni şirketin Türkiye’deki yatırım yolculuğunun başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti.

Köse, “Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla Gebze’de büyümeyi, istihdam yaratmayı ve hem Gebze’ye hem ülkemize kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz. Gebze’ye inanıyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz” dedi.

40 YILLIK BİRİKİM, YENİ NESİL VİZYON

14 Eylül’de gerçekleştirilen temel atma töreniyle birlikte, Zeki Köse’nin uluslararası projelerde edindiği 40 yılı aşan mühendislik ve müteahhitlik deneyimi, Mert Can Köse’nin yeni nesil yatırım, sürdürülebilirlik ve teknoloji vizyonuyla Türkiye’de yeni bir döneme taşındı.

Gebze’den başlayan yatırım hamlesinin önümüzdeki dönemde yeni projelerle devam etmesi hedefleniyor.

Gebze Lojistik Merkezi’nin ise tamamlandığında yüksek depolama kapasitesi, robotik sistemlere uygun altyapısı, sürdürülebilirlik kriterleri, deprem ve yangın güvenliği yaklaşımıyla yeni nesil lojistik merkezleri arasında yer alması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com