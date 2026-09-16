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Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar

Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar Haber Videosunu İzle
Görüntüler günler sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye maç sonunda bu şarkıyı çalmışlar
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Fenerbahçe'nin pazartesi günü Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Maç sonunda Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in üzgün hali kameralara yansırken fonda Hande Yener'in “Mor” şarkısının çalması dikkat çekti. Özellikle şarkının “Yakıştı ama sana mor renk çok” bölümünün duyulduğu anlardaki görüntüler öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında golsüz beraberlikle ayrıldığı karşılaşmanın üzerinden günler geçerken maç sonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

CİHAN KAMER'İN ÜZGÜN HALİ KAMERADA

Karşılaşmayı Gaziantep'te takip eden Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in 0-0'lık beraberliğin ardından oldukça üzgün olduğu görüldü. Kamer'in maç sonundaki yüz ifadesi kameralara yansıdı.

FONDA HANDE YENER'İN “MOR” ŞARKISI ÇALIYORDU

Görüntülerde dikkat çeken asıl detay ise o sırada statta çalan şarkı oldu. Hoparlörlerden Hande Yener'in “Mor” isimli parçası yükselirken şarkının “Yakıştı ama sana mor renk çok” sözlerinin yer aldığı bölüm duyuldu.

Fenerbahçe'nin puan kaybının hemen ardından statta söz konusu parçanın çalması sarı-lacivertli takıma gönderme olarak yorumlandı. Kamer'in üzgün görüntüsüyle şarkının aynı anlara denk gelmesi ise ortaya çıkan görüntülerin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtuncayy2720@gmail.com:

aslanım Antep

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