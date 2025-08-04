Organize suç yapılarıyla ilgili son dönemde artan gelişmelerin ardından, kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de Daltonlar çetesinin yöneticilerinden Caner Koçer oldu. Hakkında ortaya atılan çeşitli iddialar sonrası yayılan paylaşımlar, "Caner Koçer'e ne oldu?" ve "Caner Koçer hayatını mı kaybetti?" sorularının gündeme taşınmasına neden oldu. Peki, Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer'e ne oldu? Caner Koçer öldü mü? İşte, merak edilen tüm detaylar…

CANER KOÇER'E NE OLDU?

Uluslararası suç bağlantılarıyla bilinen Daltonlar suç örgütünün sözde üst düzey isimlerinden Caner Koçer, İspanya'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, başta İspanyol basını olmak üzere Avrupa medyasında geniş yankı uyandırdı. İspanyol medya organları haberi, "Türk mafya savaşlarında yeni bir infaz" başlığıyla duyurdu.

Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Koçer'e ne oldu

TikTok ve benzeri sosyal medya platformları aracılığıyla gençleri hedef alarak kendilerine yeni üyeler kazandırdığı belirtilen bu suç yapılanması, "yeni nesil çete yapılanmaları" arasında yer alıyor. Uzun süredir Avrupa'da da faaliyet gösterdiği bilinen örgütün önde gelen isimlerinden Koçer'in hedef alınması, örgütler arası hesaplaşma ihtimalini gündeme taşıdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Koçer sokak ortasında silahlı kişiler tarafından hedef alındı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen başarılı olamadı ve Caner Koçer'in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Caner Koçer öldü mü

Koçer'in ölümü, yalnızca Türkiye değil, Avrupa güvenlik birimleri açısından da dikkatle takip ediliyor. İspanyol yetkililer olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Bu gelişmenin ardından Daltonlar suç örgütünün Avrupa'daki faaliyetleri ve bağlantıları yeniden mercek altına alındı.

Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."