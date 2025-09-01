CZN Burak kimdir? Burak Özdemir kaç yaşında, nereli?

Czn Burak, dijital platformlarda paylaştığı etkileyici yemek videoları ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak büyük bir hayran kitlesi edindi. Gastronomi alanındaki becerileri ve sosyal medyadaki yüksek etkileşimiyle sık sık gündeme gelen Burak Özdemir'in hem mesleki yolculuğu hem de kişisel yaşamına dair detaylar, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. CZN Burak ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak, gerçek adıyla Burak Özdemir, 24 Mart 1994'te İstanbul'da doğmuş Türk şef, restoran sahibi ve sosyal medya fenomenidir. Aslen Hatay Yayladağılı olan Özdemir, "Hatay Medeniyetler Sofrası" adlı restoran zincirinin kurucusudur. Güler yüzüyle dev porsiyonlar hazırladığı yemek videoları sayesinde kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmış ve özellikle sosyal medyada büyük bir ün kazanmıştır. Yemek yaparken kameraya bakarak gülümsemesi, onun en bilinen imzası hâline gelmiştir.

CZN BURAK KAÇ YAŞINDA?

CZN Burak, gerçek adıyla Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan Özdemir, genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir şef ve sosyal medya fenomeni olmayı başarmıştır. Genç yaşlardan itibaren mutfakla iç içe büyüyen CZN Burak, sahip olduğu enerjik ve pozitif tavırlarıyla geni

CZN BURAK NERELİ?

CZN Burak, gerçek adıyla Burak Özdemir, İstanbul'da doğmuş olsa da aslen Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya köyündendir. Ailesi Hatay kökenli olan Burak, gastronomi alanındaki başarılarıyla hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde tanınmıştır.

CZN BURAK EVLİ Mİ?

ZN Burak, yani Burak Özdemir, evli değildir. Kendisinin özel hayatıyla ilgili detaylar genellikle gizli tutulmakta ve kamuoyuna fazla yansımamaktadır. Ancak şu ana kadar resmi bir evlilik bilgisi bulunmamaktadır.