Cüzdanını otobüste unutan LGS öğrencisinin imdadına MOTAŞ yetişti

Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girmek üzere Abdulhamit Han Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, sınav öncesi büyük panik yaşadı. Sınava gitmek için kullandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüsünde cüzdanını unuttuğunu fark eden öğrenci, içerisinde kimliğinin de bulunduğu cüzdanını kaybettiğini anlayınca okul bahçesinde gözyaşları içinde yardım beklemeye başladı. Öğrencinin yaşadığı durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, zaman kaybetmeden MOTAŞ Hareket Amirliği'ni arayarak olayı bildirdi. İhbarın ardından MOTAŞ ekipleri hızlı şekilde harekete geçti. Hareket Amirliği, çağrı merkezi ve araç personelinin koordineli çalışması sonucunda öğrencinin sınav yerine gelirken kullandığı otobüs tespit edildi. Araçta bulunan cüzdan kısa sürede öğrenciye ulaştırılarak sınava zamanında girmesi sağlandı.

ÖĞRENCİ SINAV ÖNCESİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Lgs sınavına girmek üzere Abdulhamit Han Ortaokulu'na gelen öğrenci, sınav için gerekli belgeleri kontrol ettiği sırada cüzdanının yanında olmadığını fark etti. İçerisinde kimliği de bulunan cüzdanını MOTAŞ otobüsünde unuttuğunu anlayan öğrenci, sınava girememe endişesiyle büyük panik yaşadı. Okul bahçesinde gözyaşları içinde yardım bekleyen öğrencinin durumu çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Öğrencinin yaşadığı mağduriyeti gören duyarlı bir vatandaş, vakit kaybetmeden MOTAŞ Hareket Amirliği ile iletişime geçti. İhbarın alınmasıyla birlikte öğrencinin bindiği aracın belirlenmesi için çalışma başlatıldı. MOTAŞ ekipleri, sınav saatinin yaklaşması nedeniyle süreci hızlı ve dikkatli şekilde yönetti.

MOTAŞ EKİPLERİ KISA SÜREDE HAREKETE GEÇTİ

Hareket Amirliği, gelen ihbarın ardından durumu MOTAŞ Çağrı Merkezi'ne aktardı. Öğrencinin bulunduğu noktadan geçen araçlar tek tek değerlendirilirken, sınav yerine gelmek için kullandığı otobüs kısa sürede tespit edildi. Bunun üzerine araç şoförü Hamza Başyiğit ile irtibata geçildi ve cüzdanın araçta olup olmadığı kontrol edildi. Bu sırada otobüste bulunan duyarlı bir yolcu, öğrencinin cüzdanını buldu. İçerisinde öğrenciye ait kimliğin de bulunduğu cüzdan, yolcu tarafından şoför Hamza Başyiğit'e teslim edildi. Şoför Başyiğit de durumu hemen Hareket Amirliği'ne bildirdi. Böylece öğrencinin sınava girebilmesi için kritik öneme sahip kimliğin kısa sürede kendisine ulaştırılması için süreç hızlandırıldı.

CÜZDAN VE KİMLİK ÖĞRENCİYE ULAŞTIRILDI

MOTAŞ Hareket Amirliği, çağrı merkezi ve araç personelinin koordineli çalışması sonucunda cüzdan ve kimlik kısa sürede öğrenciye teslim edildi. Sınav öncesi yaşadığı paniğin ardından kimliğine kavuşan öğrenci, LGS'ye zamanında girme imkanı buldu. Yaşanan olay, sınav günü gibi hassas bir zamanda hızlı müdahalenin ve kurum içi koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Öğrenci ve ailesi, sınavın ardından cüzdanı bulan duyarlı yolcuya, otobüs şoförü Hamza Başyiğit'e ve MOTAŞ personeline teşekkür etti. Aile, gösterilen hassasiyet ve hızlı müdahale sayesinde öğrencinin sınava girebildiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

ÖRNEK DAYANIŞMA TAKDİR TOPLADI

Malatya'da yaşanan olay, vatandaş duyarlılığı ile MOTAŞ personelinin görev bilincinin birleştiğinde ne kadar önemli sonuçlar ortaya çıkabileceğini gösterdi. Bir öğrencinin geleceğini etkileyebilecek önemli bir sınav gününde sergilenen örnek dayanışma, çevredeki vatandaşlar ve aile tarafından takdirle karşılandı. Cüzdanın kısa sürede bulunması, doğru birimlere hızlı şekilde bilgi verilmesi ve araç personelinin süreci dikkatle takip etmesi sayesinde öğrencinin mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Olay, toplu ulaşım hizmetlerinde personel koordinasyonunun ve vatandaş hassasiyetinin toplumsal yaşam açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi.