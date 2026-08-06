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14 yaşındaki çocuk şelalede hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde ailesiyle gezen 14 yaşındaki Ela Nur Ç., Güney Şelale'de dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni yaklaşık 1 kilometre uzakta Zamantı Irmağı'nda bulundu; soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek, akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ailesiyle birlikte giden Ela Nur Ç.(14) Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan talihsiz çocuk, kısa bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan arama çalışmalarında Eda Nur Ç.'nin cansız bedeni yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Zamantı Irmağı'nda bulundu. Eda Nur Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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