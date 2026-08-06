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Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti

Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti
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Ece Seçkin, son konserinde erkek dansçısıyla birlikte sergilediği iddialı koreografiyle dikkat çekti. Şarkı aralarında sahnelediği yüksek tempolu dans gösterisi, konseri izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Konser maratonunu sürdüren Ece Seçkin, son sahnesinde yalnızca şarkılarıyla değil, sahne şovuyla da konuşuldu.

Beyaz sahne kostümüyle seyircinin karşısına çıkan Seçkin, şarkı aralarında erkek dansçısıyla birlikte hazırladığı koreografiyi sergiledi. Performans sırasında dansçısıyla yakın temas içeren figürlere yer veren şarkıcı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

KOREOGRAFİSİ CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Konseri izleyen hayranları, Ece Seçkin'in dans performansını cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı. Kısa sürede yayılan görüntülerde, şarkıcının dansçısıyla senkronize şekilde hazırlanan koreografiyi sahnelediği ve seyirciden yoğun alkış aldığı görüldü.

SAHNE ŞOVUYLA KONUŞULDU

Sahne performansları ve iddialı kostümleriyle sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, bu kez de konserindeki koreografisiyle adından söz ettirdi. Özellikle erkek dansçısıyla sergilediği yüksek tempolu dans gösterisi, konserin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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