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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun
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Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran mutabakatının Orta Doğu'ya istikrar getireceğini belirtti. Dış politika üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, CHP'yi hedef alarak "Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin" dedi. Ana muhalefet partisindeki iç tartışmalara ve kurultay sürecine de göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran-ABD krizinde hükümetin politikalarını eleştiren muhalefeti 'köstek olmaya çalışmakla' suçladı.
  • Erdoğan, CHP'ye dış politika konusunda ahkâm kesmeyi bırakıp koltuk peşinde koşmalarını söyledi.
  • Erdoğan, muhalefetin şahsi ikballeri dışında bir şey görmediğini ve polemik siyasetinden yüz çevirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada hem dış politika hem de iç siyasete ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. İran ile ABD'nin yaşadığı kriz sürecine değinen Erdoğan, hükümetin politikalarını eleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi.

"KÖSTEK OLMAYA ÇALIŞANLARI MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetin attığı adımlara destek vermek yerine eleştiri yönelten kesimlere tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum."

"ŞAHSİ İKBALLERİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYORLAR"

Muhalefetin dış politika yaklaşımını eleştiren Erdoğan, bazı siyasi aktörlerin Türkiye'nin çıkarları yerine kendi siyasi hesaplarını ön planda tuttuğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyen bilsinler ki, biz sizin Türkiye'ye faydası olmayan polemik siyasetinden yüz çevirdik" dedi.

CHP'YE "DIŞ POLİTİKA" ELEŞTİRİSİ

Ana muhalefet partisini hedef alan Erdoğan, dış politikanın ciddi bir birikim ve tecrübe gerektirdiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin."

"GİDİN KOLTUK PEŞİNDE KOŞUN"

Erdoğan'ın en dikkat çeken çıkışı ise CHP'de son dönemde yaşanan liderlik ve kurultay tartışmalarına yönelik sözleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın" ifadelerini kullandı.

CHP'DE SULAR DURULMUYOR

Erdoğan'ın açıklamaları, CHP'de kurultay sürecine ilişkin yargı kararlarının ardından yaşanan tartışmaların gölgesinde geldi. Partide son dönemde liderlik, yönetim ve olağanüstü kurultay tartışmaları gündemin üst sıralarında yer alırken, iktidar cephesi muhalefetin enerjisini iç çekişmelere harcadığını savunuyor.

"GÖLGE ETMEYİN YETER"

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin yeter diyoruz."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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