Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iadei ziyaret için Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede başta ekonomi ve mülteci konularının ele alınması bekleniyor. Öte yandan 2 ülke arasındaki birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? İşte merak edilenler...

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Miçotakis'i kapıda karşıladı. Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma sürecinde başta 2 ülke lideri olmak üzere siyasiler sık sık görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis 1 yıl içerisinde 3 kez bir araya geldi. Miçotakis'in bu ziyareti ise bu görüşmelerin 4'ncüsü oldu.

MASADA EKONOMİDEN TURİZME KADAR PEK ÇOK BAŞLIK VAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis'in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

DÜZENSİZ GÖÇLE ORTAK MÜCADELE

Terörle mücadele işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak konular arasında bulunuyor. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

İMZALANAN 15 ANLAŞMAYA İLAVE 2 KONU DAHA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis'in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapılması bekleniyor.