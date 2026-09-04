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Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta meydana gelen talihsiz kazalarda iskeleden ve yüksekten düşen işçilerden 1'i yaşamını yitirdi, 2'si ise hastanede tedavi altına alındı.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı gün iki ayrı inşaat kazası meydana geldi.
  • Kazalarda yüksekten düşen 43 yaşındaki Abdülkadir Polat hayatını kaybetti, T.B. (48) ve M.B. (38) yaralandı.
  • Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, her iki kaza için soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı inşaat kazası iş dünyasını yasa boğdu. Üst üste yaşanan talihsiz olaylarda yüksekten düşen işçilerden biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, iki işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

İNŞAATTA CAN PAZARI

İlk olay, Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iskelede çalışma yaptıkları sırada dengelerini kaybeden T.B. (48) ile M.B. (38) metrelerce yüksekten zemine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı işçi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI GÜNDE 2 ACI HABER

İlçeyi sarsan ikinci kaza haberi ise Kırklarsırtı Mahallesi 2673 Sokak’taki bir inşaat alanından geldi. Çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek yüksekten düşen 43 yaşındaki Abdülkadir Polat ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Polat’a ilk müdahaleyi yaparak zaman kaybetmeden Tarsus Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Ancak hastanede acil servise alınan ağır yaralı işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri, bir kişinin yaşamını yitirdiği ve iki kişinin yaralandığı her iki inşaat kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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