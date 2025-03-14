CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: 14 Mart en güzel, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı cuma mesajları!

Cuma günü, İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. "Cuma günü dualar kabul olur" hadis-i şerifine dayanarak, bu mübarek günde yapılan duaların daha faziletli olduğuna inanılır. Sevdiklerinize Cuma mesajları ile hayırlı dileklerde bulunmak istiyorsanız, en güzel sözleri içeriğimizde bulabilirsiniz. Peki, Cuma mesajları nasıl olmalı? İşte anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli en güzel Cuma mesajları…

14 MART DUALI CUMA MESAJLARI

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin. Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim."

"Ey Rabbim! Gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar."

AYETLİ CUMA MESAJLARI 2025

"Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla: 'Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur.' (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar."

"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. (Ra'd, 13/28) Hayırlı Cumalar."

HADİSLİ CUMA MESAJLARI 2025

"Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 'Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.' (Ebû Dâvûd, Cihâd 70) Hayırlı Cumalar."

"Ümmetimin bayramları içinde Cuma'dan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekâttan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari) Hayırlı Cumalar."

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 14 MART 2025

"Bu mübarek Cuma gününde, Ramazan'ın huzuru ve bereketi üzerimize yağsın. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar ve Ramazanlar." ?

"Cuma gününün feyziyle, Ramazan ayının maneviyatı birleşsin; dualarınız kabul, iftarlarınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar!" ?

"Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun! Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar." ?

"Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar."