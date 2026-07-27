Crypto.com’un Türkiye’deki şirketi tasfiyede: “Hoş Geldin Bonusu” devam ediyor

Crypto.com’un Türkiye’ye ilişkin kullanıcı sözleşmesinde hizmet sağlayıcısı olarak gösterilen Foris DAX TR, SPK’nın tasfiye listesinde yer alıyor. Buna rağmen platformun Türkçe destek merkezinde, yeni kullanıcıları kayıt olmaya, kimlik doğrulamasını tamamlamaya ve işlem yapmaya çağıran 2026 tarihli bir kampanya yayında.

Crypto.com’un Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili resmî kayıtlarla platformun güncel kampanyaları arasında dikkat çekici bir çelişki bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun güncel listesinde şirketin adı “Tasfiye Hâlinde Foris DAX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ” olarak geçiyor. Söz konusu liste, Türkiye’de kripto varlık hizmeti vermeye devam etmeyeceğini bildiren kuruluşlardan oluşuyor.

Tasfiye yolunu seçen şirketlerin yeni müşteri kabul etmemesi gerekiyor.

Diğer tarafta ise Crypto.com’un 13 Mayıs 2026 tarihinde Türkçe olarak yayımladığı “Hoş Geldin Bonusu” kampanyası bulunuyor.

Yeni kullanıcıya KYC ve işlem şartı

Kampanya doğrudan yeni kullanıcılara sesleniyor. Programa katılmak isteyenlerden Crypto.com uygulamasına kaydolmaları, KYC kapsamındaki kimlik doğrulama sürecini tamamlamaları ve ilk 30 gün içinde belirlenen işlem hacimlerine ulaşmaları isteniyor.

Kullanıcılara 100, 500, 1.000 ve 5.000 dolarlık işlem eşikleri karşılığında “gizemli kutular” veriliyor. Kutulardan kripto varlık ödülleri çıkıyor. Daha fazla işlem yapan kullanıcı daha fazla kutu kazanıyor.

Kampanyanın geçerli olmadığı ülkeler arasında Birleşik Krallık, Güney Kore ve Singapur açıkça sayılıyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor. Sayfada programın “yasal olarak yasaklanan yerlerde geçersiz” olduğu belirtilse de Türkiye’de yaşayan kullanıcıların kampanyaya katılımına ilişkin açık bir sınırlama bulunmuyor.