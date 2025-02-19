Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Çorum ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA? 20 Şubat Perşembe Çorum okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Çorum OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum Valiliğinden henüz 20 Şubat Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.

Çorum HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

İstanbul'da Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Güney Ege ve Doğu Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Güney Ege'de rüzgarın, yarın (20.02.2025 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (20.02.2025 Perşembe) gece saatlerinde güneyinde, Cuma (21.02.2025) gece saatlerinde kuzeyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın (20.02.2025 Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma (21.02.2025) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunda Görülecek Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'de(Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın(Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 21.02.2025(Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İSTANBUL

İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de eğitime 1 gün ara verildi.

SİİRT

Siirt'te eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

Ordu'nun azı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

MUŞ

Muş'ta eğitime 1 gün ara verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de eğitime 1 gün ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan'da eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.

YOZGAT

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da eğitime 1 gün ara verildi.

AĞRI

Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da taşımalıeğitime 1 gün ara verildi.