Çocukların sağlığını hiçe saydılar! Merdiven altından tam 9 ton çıktı

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir şekerleme atölyesine yapılan baskında ele geçirilen ve sağlıksız şartlarda paketlendiği tespit edilen 9 ton 400 kilogram jelibon ile çeşitli şekerleme ürünü imha edildi.

  • İstanbul Esenyurt'ta ruhsatsız bir işletmede hijyenik olmayan şartlarda üretilen 9 ton 400 kilogram şekerleme ve jelibon ele geçirildi.
  • Ele geçirilen ürünler imha edildi ve işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Çocukların severek tükettiği ancak sağlığa zararıyla bilinen şekerleme ve jelibonlar hijyenden uzak ortamda hazırlanırken ele geçirildi.

HİJYENİK OLMAYAN ORTAMDA JELİBON VE ŞEKERLEME

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyenin zabıta ekipleri Zafer Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan ruhsatsız işletmeyle ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde, işyerinde üretim ve paketleme işlemlerinin tamamen hijyenik olmayan şartlarda gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

KAÇAK ÜRETİMLE ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

Durumun tespit edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de incelemeye dahil edildi. Yetkililer, işletmenin herhangi bir resmi izin veya onaya sahip olmadığını, kullanılan üretim ve depolama alanlarının ise sağlık standartlarından uzak olduğunu belirledi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan kontrollerde, özellikle çocukların tükettiği jelibon ve çeşitli şekerlemelerin uygunsuz ortamda paketlendiği saptandı. Bunun üzerine toplam 9 ton 400 kilogram ürün için imha tutanağı düzenlendi. Zabıta ekiplerinin yaka kamerasına yansıyan görüntülerde ürünlerin hijyenden uzak ortamlarda saklandığı ve paketlendiği görüldü.

Belediye ekipleri tarafından kamyonetlere yüklenen şekerlemeler, belediyenin çöp tesisine götürülerek imha edildi. Kaçak işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haber YorumlarıHasan Bulut:

Ülker in ürünleri bunlardan daha mi tehlikesiz. Sadece resmi olarak işi yürütüyor. Kullanılmaması gerekn limitin üstünde şeker oranı, dikkat daginikligina sebep olan sodyum glutomat, cok yüksek oranda sonra cocuklar arabalarin altinda kalıyor. Bu ulkeyinzehirleyen en büyük zehir taciridir kendileri.

